بايرن ميونيخ يسقط في فخ التعادل 2-2 مع فولفسبورغ

عدل فولفسبورغ تأخره بهدفين ليفرض التعادل 2-2 على مضيفه بايرن ميونيخ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الجمعة.

وسجل دانييل ديدافي هدف التعادل الثاني في الدقائق الأخيرة لينهي مسيرة من 19 هزيمة لفريقه في ميونيخ.

وأهدر بايرن ميونيخ حامل اللقب فرصة للعودة إلى الصدارة حيث يملك 13 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق الاهداف عن بروسيا دورتموند الذي يخوض مباراة أمام بروسيا مونشنجلادباخ السبت.

وعانى العملاق البافاري، الذي سيسافر لملاقاة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال الأسبوع المقبل، في معظم فترات الشوط الأول قبل أن يضعهم روبرت ليفاندوفسكي في المقدمة في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول ضاعف إرين روبن الغلة.

لكن فولفسبورغ عاد في النتيجة مستفيدا من إخفاق سفين اولريتش حارس بايرن الذي لعب بدلا من مانويل نوير المصاب في التعامل مع ركلة حرة نفذها مكسيميليان ارنولد من 30 مترا في الدقيقة 56.

وواصل الزوار الضغط على دفاع بايرن وحصلوا على ما أرادوا عندما سجل ديدافي هدف التعادل من ضربة رأس متقنة في الدقيقة 83.