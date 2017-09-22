ميسي ورونالدو ونيمار يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم تضم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار.

وقاد رونالدو ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوربا للمرة الثانية على التوالي ونال لقب هداف المسابقة برصيد 12 هدفا في وقت سابق هذا العام.

وفاز ميسي ونيمار مع برشلونة بكأس ملك اسبانيا وحصل اللاعب الأرجنتيني على لقب هداف دوري الدرجة الأولى الأسباني برصيد 37 هدفا في الموسم الماضي.

واختير قائد يوفنتوس جيانلويجي بوفون بالقائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى بعدما قاد فريقه للتتويج بدوري الدرجة الأولى الايطالي للمرة السادسة على التوالي وبكأس إيطاليا للمرة الثالثة على التوالي مع بلوغ نهائي دوري الأبطال.

وسينافسه على الجائزة كيلور نافاس حارس ريال مدريد ومانويل نوير حارس بايرن ميونخ.

وفي ترشيحات أفضل مدرب يتنافس زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مع أنطونيو كونتي مدرب تشلسي وماسيميليانو اليجري مدرب يوفنتوس.

أما في الكرة النسائية فتنحصر المنافسة على جائزة أفضل لاعبة بين المهاجمة الفنزويلية دينا كاستيانوس ولاعبة الوسط الأمريكية كارلي لويد بجانب ليكي ميرتنز التي قادت هولندا للتتويج ببطولة أوربا 2017.

ويقام حفل توزيع الجوائز في لندن يوم 23 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.