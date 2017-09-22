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مدرب جيرونا: وضع شيء في حساء ميسي الحل الأمثل لإيقافه

ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة
ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة
21/9/2017

قال بابلو ماشين المدير الفني لفريق جيرونا إنه لابد من وضع أي شيء في الحساء لليونيل ميسي لاعب برشلونة لمنعه من خوض المباراة بين الفريقين غدا السبت في الجولة السادسة للدوري الإسباني.

وفي مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أوضح ماشين "لإيقاف ميسي لابد أن نضع له شيئًا في الحساء ويتناوله قبل المباراة بيننا حتى لا يخوضها، هذا هو الحل الوحيد من وجهة نظري".

وأضاف أن "ميسي من العناصر الهجومية المتميزة التي من الصعب إيقافها، فهو يتميز بالسرعة وإمكانيات فنية وبدنية على أعلى مستوى".

ويستضيف جيرونا نظيره برشلونة غدا السبت في الجولة السادسة للدوري المحلي.

ويتصدر برشلونة ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، فيما يحتل جيرونا المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

المصدر : الأناضول
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