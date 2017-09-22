شاهد: ثمانية أهداف على الطريقة الأرجنتينية تبهر الجمهور

تأهل فريق ريفر بليت الأرجنتيني للدور نصف النهائي لبطولة كوبا ليبراتادوريس بعد أن سحق فريق خورخى ويلستيرمان البوليفي 8-صفر.

ودخل ريفر بليت اللقاء وهو يبحث عن تحويل تخلفه بلقاء الذهاب بثلاثة أهداف من دون مقابل أمام فريق خورخى ويلستيرمان الذي استفاد من استضافة لقاء الذهاب على ارتفاع أكثر من 2500 متر.

ونجح المهاجم اغناسيو سكوكو في تسجيل خمسة أهداف له خلال اللقاء، وتمكن خلال عشرين دقيقة من تسجيل ثلاثة أهداف، قبل أن يعزز إينزو بيريز من تقدم ريفر بليت في الدقيقة السادسة والثلاثين بتسجيله الهدف الرابع.

وفي الدقيقة السادسة والأربعين سجل سكوكو الهدف الخامس في اللقاء والرابع له شخصيا. وأضاف إغناسيو فيرنانديز الهدف السادس لريفر بليت في الدقيقة الثالثة والخمسين. وبعدها بخمس دقائق سجل سكوكو الهدف الخامس له والسابع لريفر بليت. واختتم بيريز مهرجان الاهدف بإحرازه الهدف الثامن في الدقيقة السابعة والستين.

وصعد ريفر بليت إلى الدور نصف النهائي للبطولة بعد فوزه بمجموع المباراتين بثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف.