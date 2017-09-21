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صراع مبكر بين يوفنتوس ونابولي على صدارة الدوري الإيطالي

لاعبو يوفنتوس
لاعبو يوفنتوس
20/9/2017

واصل يوفنتوس (حامل اللقب) ونابولي صراعهما المبكر في المنافسة على صدارة الدوري الإيطالي بعدما واصلا انطلاقتهما المثالية، عقب تحقيقهما انتصارهما الخامس على التوالي هذا الموسم

واقتنص يوفنتوس الأربعاء فوزا صعبا 1 / صفر من ضيفه فيورنتينا، فيما حقق نابولي انتصارا ثمينا 4 / 1 على مضيفه لاتسيو. 

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز روما على مضيفه بينفينتو 4 / صفر، وميلان على ضيفه سبال 2 / صفر، وساسولو على مضيفه كالياري 1 / صفر، وتورينو على مضيفه أودينيزي 3 / 2، وأتالانتا على ضيفه كروتوني 5 / 1، فيما تعادل سامبدوريا مع مضيفه فيرونا بدون أهداف، وجنوه مع ضيفه كييفو بهدف لكل منهما. 

وتربع نابولي على الصدارة برصيد 15 نقطة، بفارق أربعة أهداف فقط أمام أقرب ملاحقيه يوفنتوس، المتساوي معه في نفس الرصيد، ليحققا العلامة الكاملة حتى الآن.  

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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