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شاهد: بيتيس يهزم ريال مدريد في عقر داره بهدف نظيف

20/9/2017

لقي ريال مدريد هزيمة مذلة على أرضه أمام ريال بيتيس بهدف نظيف في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء.

وسجل هدف الفريق الأندلسي الوحيد أنتونيو سانابريا برأسية مميزة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في المباراة.

وتوقف رصيد الفريق الملكي من النقاط عند النقطة 8 في المركز السابع، بينما أصبح رصيد ريال بيتيس 9 نقاط متقدماً على ريال مدريد نفسه في المركز السادس.

ولم يشفع لريال مدريد عودة نجمه وهدافه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تشكيلة الفريق بعد انتهاء إيقافه ليسقط الفريق في فخ الهزيمة أمام ضيفه ريال بيتيس ويهدر الفريق فرصة تحطيم رقم قياسي تاريخي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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