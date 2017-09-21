تشيلسي يوافق على بيع دييغو كوستا لأتليتيكو مدريد

أعلن نادي تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي عن بيع المهاجم دييغو كوستا لأتلتيكو مدريد، وقال إن "الصفقة في انتظار الانتهاء من الاتفاق على البنود الشخصية واجتياز اللاعب الفحص الطبي".

وقال نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إن اللاعب، وهو إسباني ولد في البرازيل، سيخضع لفحص طبي في الأيام القليلة المقبلة قبل أن يكمل إجراءات الانتقال مطلع العام المقبل.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن أتليتيكو، الذي سيواجه تشيلسي في دوري الأبطال الأربعاء المقبل، أن الصفقة تعد قياسية في تاريخ النادي وبلغت قيمتها 55 مليون يورو، أي نحو 65.55 مليون دولار.

ولم يلعب كوستا، 28 عاما، مع تشيلسي منذ مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو أيار والتي قال بعدها إن المدرب انطونيو كونتي بعث له برسالة نصية تبلغه بأنه أصبح خارج حساباته للموسم الجديد.

وفاز المهاجم بلقبين للدوري في ثلاث سنوات في ستامفورد بريدج وسجل 52 هدفا في 89 مباراة.

ومع إغلاق نافذة الانتقالات في أوربا والعقوبة المفروضة على أتليتيكو والتي تمنعه من قيد أي لاعبين جدد حتى 2018 بسبب مخالفة لوائح الفيفا لن يستطيع كوستا اللعب مع أتلتيكو حتى الثاني من يناير كانون الثاني المقبل.

لكن سيسمح له على كل حال بالتدرب مع فريقه الجديد حتى هذا التاريخ.

وانضم كوستا إلى اتلتيكو في 2006 وبعد سلسلة من فترات الإعارة بدأ يثبت نفسه كواحد من أبرز اللاعبين في تشكيلة المدرب دييغو سيميوني. وساهم في فوز أتلتيكو ببطولة كأس ملك إسبانيا عام 2013، ثم بالدوري في العام التالي، قبل أن يترك النادي وينضم إلى تشيلسي.

قبل الانضمام إلى تشيلسي في صفقة تجاوزت قيمتها 43 مليون دولار.