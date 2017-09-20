شاهد: ميسي يقود برشلونة لفوز ساحق بسداسية على إيبار

سجل ليونيل ميسي أربعة أهداف في فوز برشلونة الساحق 6-1 على إيبار (الثلاثاء) ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن حقق علامة النجاح الكاملة.

وكان اللاعب الأرجنتيني في أفضل حالاته وافتتح التسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة 21 بعد مخالفة احتسبت لزميله نيلسون سيميدو.

ومع تقدم برشلونة 3-1 أضاف ميسي ثلاثة أهداف متتالية ليساعد الفريق الكتالوني على رفع رصيده إلى 15 نقطة من خمس مباريات بفارق خمس نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني لكن برشلونة خاض مباراة أكثر.

وأحرز باولينيو هدفا من ضربة رأس بعد ركلة ركنية ليحرز الهدف الثاني لفريقه قبل انتهاء الشوط الأول.

وهذا هو الهدف الثاني للوافد البرازيلي الجديد في آخر مباراتين، وهو نفس ما حققه زميله دينيس سواريز الذي سجل الهدف الثالث في لقاء اليوم أيضا فيما جاء هدف إيبار الوحيد عبر سيرج إنريتش.