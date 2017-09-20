شاهد: بايرن يهزم شالكة بثلاثية تضعه في صدارة الترتيب

تصدر نادي بايرن ميونخ حامل اللقب، جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على مضيفه شالكه 3- صفر الثلاثاء في المرحلة الخامسة من المسابقة.

وصعد أوجسبورج إلى المركز الثالث بعد فوزه على ضيفه لايبزيج وصيف الموسم الماضي 1-صفر.

وتقدم بوروسيا مونشنغلادباخ إلى المركز السادس بفوزه على ضيفه شتوتغارت 2-صفر.

وفي مباراة أخرى خيم التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة فولفسبورغ مع ضيفه فيردر بريمن.

وعلى ملعب فيلتينس ارينا افتتح المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 24 معلنا عن الهدف رقم 83 له مع الفريق في مباراته رقم 101 في البوندسليغا.

وسجل الكولومبي الدولي خاميس رودريغز المعار من صفوف ريال مدريد لمدة عامين أول مشاركة له منذ البداية مع بايرن كما سجل أول هدف له مع الفريق في الدقيقة 29 ليصبح نجم المباراة الأول بلا منازع حيث حصل بنفسه على ضربة الجزاء التي سجل منها ليفاندوفسكي الهدف الأول ثم صنع الهدف الثالث للفريق.

واختتم البديل التشيلي ارتورو فيدال أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 76 بعد عشر دقائق من مشاركته من على مقاعد البدلاء.

واقتنص بايرن الصدارة مؤقتا برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين أمام بوروسيا دورتموند وأوجسبورغ وهانوفر وبفارق ثلاث نقاط أمام شالكه صاحب المركز الخامس .

وبإمكان دورتموند وهانوفر أن يستعيدا الصدارة الأربعاء عبر فوز الأول على مضيفه هامبورغ وفوز هانوفر على مضيفه فرايبورغ.