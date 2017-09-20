بنزيمة يجدد عقده مع الريال والشرط الجزائي مليار يورو

قالت وسائل إعلام إسبانية اليوم الأربعاء إن كريم بنزيمة، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وقع عقدا جديدا يتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار).

وأعلن ريال مدريد، بطل إسبانيا ودوري أبطال أوربا، أن بنزيمة وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات ليمدد عقده الحالي الذي كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل. وسيستمر اللاعب بذلك مع الفريق حتى 2021.

وانضم بنزيمة إلى زملائه بالفريق مارسيلو وإيسكو وداني كاربخال الذين وقعوا على عقود جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، وتضمنت شروطا جزائية ضخمة؛ لتجنب تكرار موقف نيمار برحيله عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان عن طريق دفع الشرط الجزائي.

وغضب برشلونة، غريم ريال مدريد، عندما دفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو (266 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار ما سمح للمهاجم البرازيلي بالانتقال للنادي الفرنسي منذ أسابيع قليلة.

ويفرض القانون في إسبانيا وجود شروط جزائية في العقود ويستخدم ريال مدريد ذلك في تأمين لاعبيه البارزين بشروط جزائية ضخمة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن الشرط الجزائي لبنزيمة يعادل الموجود في عقد زميله كريستيانو رونالدو.

ولم يتسن لريال مدريد التعليق على الفور على تفاصيل العقد.

ويعني العقد الجديد للمهاجم الفرنسي، الغائب عن المباريات بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، أنه سيقضي أكثر من عشر سنوات في مدريد حيث بات ضمن التشكيلة الأساسية للفريق منذ انضمامه في 2009.

وشارك بنزيمة في 247 مباراة في الدوري مع ريال وسجل 122 هدفا، وأصبح ثالث أكبر هدافي دوري أبطال أوربا، من اللاعبين الحاليين غير المعتزلين، بعد رونالدو وليونيل ميسي.