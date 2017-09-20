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بفضل رباعيته في إيبار.. 6 أرقام لـ"البرغوث" ميسي

20/9/2017

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، الثلاثاء، 6 أرقام بعد تسجيله أربعة أهداف في مباراة فريقه أمام إيبار، التي انتهت بستة أهداف لهدف بالجولة السادسة للدوري المحلي.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

– تمكن اللاعب من الوصول للهدف 302 على ملعب "كامب نو" معقل فريق برشلونة بإجمالي 207 بـ"الليغا" و 54 بدوري الأبطال و28 في الكأس و 11 بسوبر إسبانيا وهدفين مع منتخب الأرجنتين.

– رابع سوبر هاتريك لميسي على مدار تاريخه في "الليغا" بعد اثنين سجلهما ضد فالنسيا وإسبانيول عام 2012،  وأوساسونا عام 2013.

– في خمس جولات بالليغا ، سجل ميسي 9 أهداف من أصل 17 للبارسا بنسبة 53%.

-سجل 12 هدفًا في مرمى إيبار في خمس لقاءات لعبها أمامه.

– "هاتريك" اليوم هو رقم 39 في تاريخ مشاركات ميسي بمختلف البطولات.

-"هاتريك" اليوم هو الثاني له في الموسم الحالي للدوري الإسباني (الليغا).

المصدر : الأناضول
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