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شاهد: الجزائر تخسر أمام زامبيا بثلاثية في تصفيات المونديال

2/9/2017

لقي منتخب الجزائر لكرة القدم، السبت، هزيمة ثقيلة أمام مضيفه منتخب زامبيا 1-3 ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لتصفيات قارة إفريقيا، المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018

أحرز ثلاثية زامبيا، بويد مويلا (هدفين) وإينوك مويبو، في الدقائق 7 و34 و88، فيما جاء هدف الجزائر الوحيد عن طريق ياسين براهيمي في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتقى منتخب زامبيا للمركز الثاني برصيد 4 نقاط، وتجمد رصيد الجزائر عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير، وتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 9 نقاط.

ووفقًا للوائح فيفا، تم تقسيم 20 منتخبًا إلى 5 مجموعات في المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى فيها إلى مونديال روسيا مباشرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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