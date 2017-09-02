البث الحي
رياضة

شاهد:المكسيك تتخطى بنما وتحجز بطاقتها في مونديال روسيا

2/9/2017

تأهل منتخب المكسيك، اليوم السبت، لكأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018، ليكون أول المتأهلين عن قارة أمريكا الشمالية، ورابع المتأهلين للمونديال بعد البرازيل وإيران واليابان.

وتغلب منتخب المكسيك على بنما بهدف من دون رد ضمن مباريات الجولة السابعة للتصفيات.

وأحرز الهدف الوحيد هيرفينغ لوزانو في الدقيقة 53 من زمن المباراة. كما تغلب منتخب كوستاريكا على مضيفه منتخب أمريكا بهدفين من دون رد.

وأحرز الهدفين، ماركو أورينا في الدقيقتين 30 و 82 من زمن المباراة.

وفاز منتخب هندوراس على مضيفه ترينداد وتوباغو بهدفين لهدف، ضمن نفس الجولة.

وأحرز هدفي هندوراس، ألكسندر لوبيز وألبرت إليس في الدقيقتين 7 و17، فيما جاء هدف ترينداد عن طريق جوفين جونس من ضربة جزاء في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

بهذه النتائج، يتصدر المكسيك التصفيات برصيد 17 نقطة وضمن التأهل للمونديال، وكوستاريكا الثاني برصيد 14 نقطة، وأمريكا الثالث برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن هندوراس، وبنما الخامس برصيد 7 نقاط، وترينداد السادس برصيد 3 نقاط.

ووفقًا للوائح فيفا، يتأهل أول ثلاث منتخبات لكأس العالم بروسيا 2018، فيما يلعب المنتخب صاحب المركز الرابع ضمن ملحق الاتحاد الدولي للعبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)