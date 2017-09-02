شاهد:المكسيك تتخطى بنما وتحجز بطاقتها في مونديال روسيا

تأهل منتخب المكسيك، اليوم السبت، لكأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018، ليكون أول المتأهلين عن قارة أمريكا الشمالية، ورابع المتأهلين للمونديال بعد البرازيل وإيران واليابان.

وتغلب منتخب المكسيك على بنما بهدف من دون رد ضمن مباريات الجولة السابعة للتصفيات.

وأحرز الهدف الوحيد هيرفينغ لوزانو في الدقيقة 53 من زمن المباراة. كما تغلب منتخب كوستاريكا على مضيفه منتخب أمريكا بهدفين من دون رد.

وأحرز الهدفين، ماركو أورينا في الدقيقتين 30 و 82 من زمن المباراة.

وفاز منتخب هندوراس على مضيفه ترينداد وتوباغو بهدفين لهدف، ضمن نفس الجولة.

وأحرز هدفي هندوراس، ألكسندر لوبيز وألبرت إليس في الدقيقتين 7 و17، فيما جاء هدف ترينداد عن طريق جوفين جونس من ضربة جزاء في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

بهذه النتائج، يتصدر المكسيك التصفيات برصيد 17 نقطة وضمن التأهل للمونديال، وكوستاريكا الثاني برصيد 14 نقطة، وأمريكا الثالث برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن هندوراس، وبنما الخامس برصيد 7 نقاط، وترينداد السادس برصيد 3 نقاط.

ووفقًا للوائح فيفا، يتأهل أول ثلاث منتخبات لكأس العالم بروسيا 2018، فيما يلعب المنتخب صاحب المركز الرابع ضمن ملحق الاتحاد الدولي للعبة.