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باريس سان جيرمان يرد على تحقيقات الاتحاد الأوربي

استقبال نيمار من جماهير باريس سان جيرمان
استقبال نيمار من جماهير باريس سان جيرمان
2/9/2017

أبدى نادي باريس سان جيرمان دهشته من قرار الاتحاد الأوربي لكرة القدم بفتح تحقيقٍ حول نفقات النادي في سوق الانتقالات الصيفية، لمعرفة إذا ما كان قد اخترق قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال النادي الباريسي في بيان نشر مساء الجمعة، على موقعه الإلكتروني، إنه "قادر على إثبات عدم اختراق قواعد اللعب المالي النظيف،إننا مندهشون".

وأشار إلى أن إدارته لم تتخذ أي خطوة قبل مراجعة خبراء من داخل الاتحاد.

كما أكد أنه قدّم خلال أغسطس/آب الماضي ما يثبت أنه لم يخالف اللوائح في صفقتي البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي.

وكان باريس عقد صفقتين مثيرتين للجدل؛ بضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة الإسباني، بعد دفع 222 مليون دولار، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده، و214 مليون دولار في صفقة ضم الفرنسي مبابي من موناكو.

المصدر : الأناضول
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