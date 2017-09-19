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شاهد: درَّاج بريطاني يحطم الرقم القياسي ويطوف حول العالم في 78 يوما

19/9/2017

حطم درَّاج بريطاني الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة غينيس لأسرع درَّاج يطوف حول العالم، بعد أن قطع مسافة تزيد عن 29 ألف كيلومتر في أقل من 80 يوما.

وقاد مارك بومونت، وهو من اسكتلندا، الدراجة لمدة 18 ساعة يوميا، وأحرق أكثر من تسعة آلاف سعر حراري يوميا، أثناء عبوره بولندا وروسيا ومنغوليا والصين واستراليا والولايات المتحدة.

وقال بومونت، بعدما أتم رحلته تحت قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس، إن الرحلة "تعني فعليا قيادة الدراجة وصولا إلى الأفق التالي". وتابع قائلا "لم أمش تقريبا على قدمي طوال شهرين ونصف الشهر".

وتعرض بومونت لحادث في روسيا كاد أن ينهي مغامرته في يومها التاسع. وكسرت إحدى أسنان بومونت وأصيب في مرفقه خلال الحادث.

لكن بومونت قال إن رحلته أخذته إلى "أعماق روحية" لم يستشعرها قط من قبل.

وأتم بومونت الجولة في 78 يوما و14 ساعة و40 دقيقة. وسجل الرقم القياسي السابق النيوزيلندي أندرو نيكلسون الذي أتم الرحلة في 123 يوما في عام 2015.

المصدر : الجزبرة مباشر + رويترز
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