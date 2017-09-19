زيدان يؤكد تجديد عقده مع ريال مدريد

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه مدد عقده بالفعل مع النادي رغم عدم الإعلان عن ذلك رسميا.

وجدد ريال مدريد عقود عدد من لاعبيه خلال الأسابيع الأخيرة وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي إنه أيضا مدد عقده الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال زيدان "تجديد العقد تم بالفعل لكن ذلك لا يعني شيئا. أنا أتعامل مع مهام وظيفتي بشكل يومي ولا أفكر فيما أبعد من ذلك لأن الأمر معقد".

وتولى زيدان منصبه في يناير كانون الثاني 2016 وقاده للفوز بلقب دوري أبطال أوربا مرتين متتالين والدوري المحلي لأول مرة منذ 2012 وكأس السوبر الأوربية مرتين وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

ويواصل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الدوري الأربعاء عندما يستضيف ريال بيتيس لكنه سيفتقد الظهير الأيسر ثيو هرنانديز الذي أصيب في كتفه خلال الفوز 3-1 على ريال سوسيداد يوم الأحد الماضي.

وقال النادي في بيان اليوم وسط تقارير إعلامية محلية تشير إلى أن اللاعب سيغيب لمدة أسبوعين "أظهر الفحص إصابته بخلع جزئي في الكتف الأيمن".