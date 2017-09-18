14 محترفًا بقائمة منتخب مصر استعدادًا لتصفيات المونديال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب المصري، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الكونغو في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018.

ووفقًا لموقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، فإن القائمة ضمت من الدوري السعودي عصام الحضري ومصطفى فتحي (التعاون)، ومحمد عبد الشافي (أهلي جدة)، و محمود عبد المنعم كهربا (اتحاد جدة).

ومن الدوري الإنجليزي (البريمرليغ)، ضمت القائمة أحمد المحمدي (أستون فيلا)، وأحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون)، ومحمد النني (أرسنال)، ومحمد صلاح (ليفربول)، ورمضان صبحى (ستوك سيتي)، ووسام مرسي (ويغان).

كما ضمت القائمة من الدوري البرتغالي أحمد حسن كوكا (سبورتنغ براغا)، ومن الدوري التركي محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا)، ومن الدوري الجنوب إفريقي عمرو جمال (بيدفيست ويتس)، ومن الدوري الفرنسي كريم حافظ (لانس).

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وتتصدر مصر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا وأربع نقاط عن غانا وأخيرًا الكونغو برصيد نقطة واحدة.

ووفقًا للوائح فإنه يتأهل إلى المونديال أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمسة.

