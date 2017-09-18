البث الحي
رياضة

شاهد: يونايتد يسحق إيفرتون برباعية نظيفة

17/9/2017

انتظر مانشستر يونايتد حتى الدقائق الأخيرة ليسحق إيفرتون 4-صفر في مباراتهما في الجولة الخامسة ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعانى وين روني خلال مشاركته الأولى في استاد أولد ترافورد معقل فريقه السابق مانشستر يونايتد، وأتيحت أمامه فرصتان ليتعادل مع فريقه السابق عندما كان متقدما بهدف وحيد.

وعاد روني إلى نادي طفولته إيفرتون في يوليو تموز الماضي بعد 13 عاما مع يونايتد سجل فيها 253 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للشياطين الحمر.

تقدم يونايتد بهدف في الدقيقة الرابعة بعد أن أطلق انطونيو فالنسيا تسديدة صاروخية. واستبدل روني في وقت متأخر ثم استقبل إيفرتون ثلاثة أهداف متتالية عبر هنريخ مخيتاريان ومهاجمه السابق روميلو لوكاكو وأنطوني مارسيال.

وانضم يونايتد إلى سيتي في صدارة الدوري برصيد 13 نقطة من خمس مباريات ويتساوى الفريقان في رصيد الأهداف.

أما إيفرتون، الذي خسر من أتلانتا في الدوري الأوربي، فتراجع إلى ثلاثي المؤخرة.

وسيلعب يونايتد أمام ساوثامبتون في الجولة المقبلة بينما سيواجه ايفرتون منافسه بورنموث.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)