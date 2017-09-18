شاهد: يونايتد يسحق إيفرتون برباعية نظيفة

انتظر مانشستر يونايتد حتى الدقائق الأخيرة ليسحق إيفرتون 4-صفر في مباراتهما في الجولة الخامسة ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعانى وين روني خلال مشاركته الأولى في استاد أولد ترافورد معقل فريقه السابق مانشستر يونايتد، وأتيحت أمامه فرصتان ليتعادل مع فريقه السابق عندما كان متقدما بهدف وحيد.

وعاد روني إلى نادي طفولته إيفرتون في يوليو تموز الماضي بعد 13 عاما مع يونايتد سجل فيها 253 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للشياطين الحمر.

تقدم يونايتد بهدف في الدقيقة الرابعة بعد أن أطلق انطونيو فالنسيا تسديدة صاروخية. واستبدل روني في وقت متأخر ثم استقبل إيفرتون ثلاثة أهداف متتالية عبر هنريخ مخيتاريان ومهاجمه السابق روميلو لوكاكو وأنطوني مارسيال.

وانضم يونايتد إلى سيتي في صدارة الدوري برصيد 13 نقطة من خمس مباريات ويتساوى الفريقان في رصيد الأهداف.

أما إيفرتون، الذي خسر من أتلانتا في الدوري الأوربي، فتراجع إلى ثلاثي المؤخرة.

وسيلعب يونايتد أمام ساوثامبتون في الجولة المقبلة بينما سيواجه ايفرتون منافسه بورنموث.