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شاهد: ريال مدريد يتغلب بسهولة على ريال سوسيداد 3-1

17/9/2017

عاد ريال مدريد إلى طريق الانتصارات في مسيرته للدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوز سهل 3-1 على ريال سوسيداد رغم غياب العديد من لاعبيه البارزين.

وأحرز كيفن رودريغيز مدافع سوسيداد هدفا لفريقه وآخر بالخطأ في مرماه وأضاف بورخا مايورال وجاريث بيل هدفين للريال.

وواجه ريال مدريد موقفا صعبا أمام فريق يقدم أداء جيدا وفي ظل غياب كريستيانو رونالدو ومارسيلو بسبب الإيقاف وكريم بنزيمة وتوني كروس للإصابة. لكن وبعد بداية مخيبة في الدوري والتعادل مرتين متتاليتين أمام بلنسية وليفانتي، استطاع حامل اللقب اجتياز عقبة ريال سوسيداد بسهولة.

ووضع الريال حدا لمسيرة بلا هزيمة لسوسيداد هذا الموسم وتقدم للمركز الرابع بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر.

ويأتي سوسيداد في المركز الثالث بتسع نقاط متأخرا بنقطة واحدة عن اشبيلية صاحب المركز الثاني.

المصدر : وكالات
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