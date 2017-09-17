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شاهد: ميلان يفوز على أودينيزي 2-1

17/9/2017

استعاد إيه سي ميلان الإيطالي توازنه عقب خسارته الموجعة 1-4 أمام مضيفه لاتسيو في المرحلة الماضية، وذلك بعدما فاز 2-1 على ضيفه أودينيزي.

وارتفع رصيد إيه سي ميلان، الذي انتقلت ملكيته إلى مستثمرين صينيين، إلى تسع نقاط في المركز الرابع مؤقتا، فيما توقف رصيد أودينيزي، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتا.

وجاءت الأهداف الثلاثة في غضون تسع دقائق في الشوط الأول وسجل نيكولا كالينيتش، القادم من فيورنتينا هذا الصيف، لمصلحة ميلان في الدقيقة 22، قبل أن يتعادل كيفن لاسانيا لأودينيزي في الدقيقة 28، غير أن كالينيتش واصل تألقه وأعاد ميلان للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 31، ليقود الفريق لحصد ثلاث نقاط ثمينة.

وتم إلغاء هدف لأودينيزي في الدقيقة العاشرة سجله لاسانيا وذلك بداعي التسلل بعد اللجوء لحكم الفيديو. كما ألغى الحكم هدفا آخر سجله كالينيتش في الشوط الثاني بداعي التسلل بعد استشارة حكم الفيديو أيضا.

المصدر : وكالات
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