شاهد: ديبالا يقود يوفنتوس للفوز بثلاثية على ساسولو

سجل المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا ثلاثية للمرة الثانية هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليقود يوفنتوس حامل اللقب للفوز 3-1 على مضيفه ساسولو.

واحتفل ديبالا بمباراته رقم 100 مع يوفنتوس على طريقته الخاصة فافتتح التسجيل بتسديدة رائعة بعيدة المدى بيسراه من خارج المنطقة، وأضاف الثاني مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية ذكية زاحفة من داخل المنطقة، قبل أن يختم المهرجان بهدف ثالث رائع من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة.

وهي الثلاثية الثانية لديبالا هذا الموسم بعد الاولى في مرمى المضيف جنوى في الجولة الثانية من البطولة.

ورفع ديبالا رصيده إلى 8 اهداف حتى الآن هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق 3 أهداف أمام مواطنه مهاجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي.

ورفع ديبالا غلته التهديفية بألوان يوفنتوس في مختلف المسابقات إلى 52 هدفا.

وسجل ماتيو بوليتانو هدف الشرف لساسوولو في الدقيقة 51.

وبهذا الفوز استعاد يوفنتوس توازنه بعد خسارته المذلة أمام برشلونة الاسباني بثلاثية نظيفة الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوربا.

وبهذه النتيجة يحتل يوفنتوس المركز الثاني في ترتيب المسابقة خلف نابولي الذي يتقدم بفارق الأهداف. وفي المقابل، تجمد رصيد ساسوولو عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر بعدما مني بخسارته الثالثة على التوالي عقب تعادله في الجولة الأولى.