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المصري "بيغ رامي" يحصد المركز الثاني ببطولة العالم لكمال الأجسام

17/9/2017

حصد المصري رامي السبيعي والملقب باسم "رامي الكبير Big Ramy"، المركز الثاني في بطولة العالم لكمال الأجسام مستر أولمبيا العالمية لعام 2017.

ويعد الفوز بهذه البطولة العالمية أكبر الألقاب وأرفع الأوسمة في كمال الأجسام للمحترفين، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية (IFBB).

وقدم الدورة الحالية للبطولة نجم مصارعة المحترفين والممثل الشهير "ذاروك" في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وأقيمت النسخة الأولى من تلك البطولة في 18 من سبتمبر/أيلول 1965 بأكاديمية بروكلين للموسيقى، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

وبدأ رامى ممدوح السبيعي (33 عامًا)، من محافظة كفر الشيخ شمالي مصر، لعب كمال الأجسام كهاوِ عام 2003.

وفي العام 2010 انتقل للعمل في صالة للألعاب البدنية بالكويت، وشارك في أول مسابقة له في مستر أولمبيا للهواة عام 2012 وحقق فوزًا أهَّله للمشاركة في مستر أولمبيا 2013.

وسبق وأن توج السبيعي، بطلا لبطولة أرنولد كلاسيك، التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية والتي حضرها النجم العالمي أرنولد شوارزينغر، ويعد رامي أول عربي ومصري يفوز بتلك الجائزة.

كما حصد رامي المركز السابع في بطولة مستر أولمبيا 2014، متفوقًا على النجم الأمريكي فيكتور مارتينيز الذى حل في المركز الثامن، وحصد المركز الرابع في مستر أولمبيا 2016.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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