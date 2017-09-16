برشلونة يفوز بصعوبة على خيتافي في الليغا

واصل برشلونة مسلسل انتصاراته في الليغا بعدما قلب تأخره أمام مضيفه خيتافي بهدف، للفوز بهدفين مقابل هدف واحد

وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" ضمن الجولة الرابعة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بهدف في شباك برشلونة بتسديدة رائعة من الياباني جاكو شيباساكي في الدقيقة 39 من خارج المنطقة سكنت أعلى الزاوية اليسرى لشباك الحارس تير شتيغن.

وفي الشوط الثاني، تمكن البديل دينيس سواريز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62 من تسديدة متقنة بيمينه من داخل المنطقة، لم يتمكن الحارس فنسينتي غايتا من إبعادها عن الزاوية العلوية اليمنى لمرماه.

وقبل النهاية بدقائق، وفي الدقيقة 84 تمكن لاعب الوسط المنضم هذا الصيف، باولينيو، من اقتناص النقاط الثلاثة عبر تسديدة أخرى قوية من داخل المنطقة على يسار غايتا بعد نزوله كبديل لأرض الملعب بسبع دقائق.

وحصد برشلونة العلامة الكاملة ليحافظ على الصدارة، فيما ظل خيتافي عند 4 نقاط في المرتبة الثانية عشرة مؤقتا.