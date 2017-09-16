بايرن يهزم ماينز برباعية نظيفة ويصعد للمركز الثاني

تقدم فريق بايرن ميونخ حامل اللقب إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على ضيفه ماينز 4 /صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى فاز شالكه على مضيفه فيردر بريمن 2 1/ وبنفس النتيجة فاز أوغسبورغ على مضيفه أينتراخت فرانكفورت كما فاز شتوتغارت على ضيفه فولفسبورغ 1 /صفر.

وعلى ملعب إليانز آرينا، تقمص المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والرابع لبايرن في الدقيقتين 50 و77 بعد أن تقدم توماس مولر والهولندي آريين روبن بالهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 11 و.23

واستعاد بايرن توازنه بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام مضيفه هوفنهايم صفر.2/

جاء الفوز على ماينز بعد أيام قليلة من الفوز على أندرلخت البلجيكي /3صفر في دور المجموعات لدوري أبطال أوربا يوم الثلاثاء الماضي.

ورفع بايرن رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف هانوفر المتصدر والذي تغلب أمس الجمعة على ضيفه هامبورغ /2صفر، وتجمد رصيد ماينز عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

كما حقق شالكه فوزه الثالث هذا الموسم وتغلب على مضيفه فيردر بريمن بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف بايرن فيما تجمد رصيد بريمن عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.

وفي بريمن، تقدم صاحب الأرض بهدف المدافع السنغالي لامين سان في الدقيقة 20 ولكن بعد دقيقتين فقط سجل الصربي ميلوس فيلكوفيتش مدافع فيردر بريمن هدفا بطريق الخطأ في مرماه ليمنح شالكه التعادل.

وخطف لاعب الوسط الدولي ليون جوريتسكا هدف الفوز القاتل لشالكه قبل سبع دقائق من النهاية.