البث الحي
رياضة

الأهلي المصري يخيب آمال جماهيره ويتعادل مع الترجي

16/9/2017

بات تأهل الأهلي المصري إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم صعبا بعد التعادل مع ضيفه الترجي التونسي 2-2 في ذهاب دور الثمانية باستاد برج العرب بالإسكندرية اليوم، السبت.

ورغم البداية القوية وتسجيل هدف مبكر عبر عبد الله السعيد من ركلة جزاء بعد 11 دقيقة من البداية فإن الترجي، المتوج بالبطولة العربية للأندية الشهر الماضي في مصر، سجل هدفين متتاليين عبر طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 21 من متابعة ضربة رأس سقطت أمام شريف إكرامي حارس الأهلي في غفلة من دفاع أصحاب الأرض.

ثم أضاف غيلان الشعلاني الهدف الثاني من ركلة حرة أخطأ إكرامي الإمساك بها لتسقط من يده داخل الشباك.

لكن المغربي وليد أزارو تعادل لصاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب القاري، برصيد ثماني مرات، في الدقيقة 67 إثر ركلة حرة أرسلها البديل صالح جمعة ليستغلها أزارو ويضعها في الشباك من مدى قريب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)