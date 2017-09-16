الأهلي المصري يخيب آمال جماهيره ويتعادل مع الترجي

بات تأهل الأهلي المصري إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم صعبا بعد التعادل مع ضيفه الترجي التونسي 2-2 في ذهاب دور الثمانية باستاد برج العرب بالإسكندرية اليوم، السبت.

ورغم البداية القوية وتسجيل هدف مبكر عبر عبد الله السعيد من ركلة جزاء بعد 11 دقيقة من البداية فإن الترجي، المتوج بالبطولة العربية للأندية الشهر الماضي في مصر، سجل هدفين متتاليين عبر طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 21 من متابعة ضربة رأس سقطت أمام شريف إكرامي حارس الأهلي في غفلة من دفاع أصحاب الأرض.

ثم أضاف غيلان الشعلاني الهدف الثاني من ركلة حرة أخطأ إكرامي الإمساك بها لتسقط من يده داخل الشباك.

لكن المغربي وليد أزارو تعادل لصاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب القاري، برصيد ثماني مرات، في الدقيقة 67 إثر ركلة حرة أرسلها البديل صالح جمعة ليستغلها أزارو ويضعها في الشباك من مدى قريب.