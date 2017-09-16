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إنترميلان يتخطى كروتوني بهدفين ويتصدر الترتيب

لاعبو إنتر ميلان يحتفلون بالفوز
لاعبو إنتر ميلان يحتفلون بالفوز
16/9/2017

واصل إنتر ميلان انطلاقته المميزة بالدوري الإيطالي لكرة القدم وحقق فوزه الرابع على التوالي بتغلبه على كروتوني 2 / صفر السبت في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وسجل هدفي إنتر ميلان "ميلان سكرينيار" في الدقيقة 82 و"إيفان  بيريسيتش" في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع إنتر رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب محققا العلامة الكاملة حيث كان قد تغلب على فيورنتينا 3 / صفر وعلى روما 3 / 1 وعلى سبال 2 / صفر.

فيما توقف رصيد كروتوني عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر، ولم يحقق كروتوني أي فوز في الدور حتى الآن حيث كان قد خسر في مباراتين أمام ميلان صفر/ 3 وأمام كالياري صفر / 1 وتعادل في مباراة مع هيلاس فيرونا سلبيا.    

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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