500 ألف طلب في اليوم الأول لطرح تذاكر كأس العالم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم (الجمعة) إن الجماهير طلبت أكثر من 500 ألف تذكرة لحضور مباريات في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا خلال اليوم الأول من طرح التذاكر.

وأوضح الفيفا في بيان أن الجماهير الروسية كانت الأكثر طلبا في أول 24 ساعة من المبيعات "تلتها الجماهير المكسيكية والأرجنتينية والبرازيلية والصينية والأمريكية والكولومبية والألمانية والإنجليزية".

وتم طلب أكثر من 50 ألف تذكرة للنهائي الذي سيقام في 15 يوليو تموز على ملعب لوجنيكي في موسكو الذي اعيد تجديده.

وطلبت الجماهير نحو 40 ألف تذكرة لمباراة الافتتاح التي ستقام أيضا على ملعب لوجنيكي.

وقال الاتحاد الدولي للعبة إن التذاكر ستباع عبر موقعه على الانترنت على مرحلتين وسيجري بعدها بيع التذاكر قبل وقت قليل من انطلاق النهائيات.

وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 105 دولارات لأقلها سعرا والخاصة بدور المجموعات وحتى 1100 دولار لأغلى المقاعد في المباراة النهائية.

ويمكن للمشجعين طلب تذاكر لمباراة واحدة أو لملعب محدد أو طلب التذاكر الخاصة بمنتخب معين خلال تلك المرحلة وفقا لاختيارهم.

وسيتم إبلاغ أي شخص تقدم بطلب بقبول أو رفض طلبه بحلول يوم 16 نوفمبر تشرين الثاني.

وتنتهي المرحلة الأولى في الفترة ما بين 16 و28 نوفمبر وسيتم فيها تخصيص التذاكر وفقا لقاعدة أسبقية التقدم بطلبات الحجز.

أما المرحلة الثانية للبيع فتم تقسيمها أيضا على فترتين.

الأولى من الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2017 وحتى 31 من يناير/كانون الثاني 2018 على أن يتم توزيع حصص التذاكر وفقا لقرعة عشوائية.

وخلال الفترة ما بين 13 من مارس/آذار وحتى الثالث من أبريل/نيسان ستكون التذاكر متاحة بأسبقية الحجز.

كما ستكون هناك "فرصة أخيرة" للشراء في الفترة ما بين 18 أبريل نيسان و15 يوليو تموز حيث موعد المباراة النهائية وستكون وفقا لأسبقية الحجز.

وذكر الفيفا أن هناك ثلاث فئات من التذاكر ستكون متاحة وستكون الفئة الأولى هي الأغلى سعرا.

وستتراوح تكلفة أرخص فئة وهي الفئة الثالثة ما بين 105 دولارات للمباراة في دور المجموعات وصولا إلى 175 دولارا للمباراة في دور الثمانية وانتهاء بمبلغ 455 دولارا للمباراة النهائية.

وستتراوح تكلفة المقعد في الفئة الأولى ما بين 550 دولارا للمباراة في دور المجموعات وصولا إلى 1100 دولار للنهائي.

وأشار الفيفا إلى أن هناك فئة رائعة ستكون مخصصة للمواطنين الروس بسعر مخفض يتراوح ما بين 1280 روبلا (22.19 دولار) لمباراة في دور المجموعات إلى 7040 روبلا للمباراة النهائية. وتم إتباع نفس النهج في البرازيل عام 2014.

وسيحتاج كافة المشجعين الذين سيحضرون المباريات للتقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية رسمية مجانية وذلك وفقا لطلب السلطات الروسية.

وتتضمن هذه البطاقة بعض المميزات مثل تأشيرة مجانية لدخول روسيا واستخدام وسائل النقل مجانا في أيام المباريات.

وستقام مباريات كأس العالم في 12 ملعبا عبر 11 مدينة روسية من بينها موسكو وسان بطرسبرغ وسوتشي وكازان.