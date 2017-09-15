صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو في استفتاء دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) فوز المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوربا.

وجاء فوز صلاح في الاستفتاء الذي نظمه "يويفا" للجماهير عبر موقع الإلكتروني.

وتفوق صلاح على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني.

وحصل صلاح على 51% من أصوات المشاركين في الاستفتاء على موقع، فيما حصل ميسي في المرتبة الثانية بنسبة 20% من الأصوات.

وجاء رونالدو ثالث برصيد 12% من نسبة الأصوات فيما جاء جيمس رودريغيز صانع ألعاب بايرن ميونخ في المركز الرابع برصيد 7% من الأصوات.

واحتل نيمار لاعب باريس سان جيرمان المركز الخامس برصيد 4%، وروميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 3%.