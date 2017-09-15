البث الحي
رياضة

صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو في استفتاء دوري الأبطال

15/9/2017

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) فوز المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوربا.

وجاء فوز صلاح في الاستفتاء الذي نظمه "يويفا" للجماهير عبر موقع الإلكتروني.

وتفوق صلاح على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد  الإسباني.

وحصل صلاح  على 51% من أصوات المشاركين في الاستفتاء على موقع،  فيما حصل ميسي في المرتبة الثانية بنسبة 20% من الأصوات.

وجاء رونالدو ثالث برصيد 12% من نسبة الأصوات فيما جاء جيمس رودريغيز صانع ألعاب بايرن ميونخ في المركز الرابع برصيد 7% من الأصوات.

واحتل نيمار لاعب باريس سان جيرمان المركز الخامس برصيد 4%، وروميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 3%.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)