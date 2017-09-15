شاهد: أرسنال يفوز بثلاثية على كولونيا في الدوري الأوربي

تعافى أرسنال من تأخره بهدف ليفوز 3-1 على كولونيا (الخميس) في افتتاح منافسات المجموعة الثامنة، من الدوري الأوربي لكرة القدم بعد مشاكل جماهيرية.

وتأجل انطلاق مباراة أرسنال ضد كولونيا في المجموعة الثامنة نحو ساعة بعدما توجه 20 ألفا من جماهير الفريق الألماني لحضور المباراة في ملعب الامارات بلندن على الرغم من تخصيص ثلاثة آلاف تذكرة فقط لها في أول ظهور للفريق في مسابقة أوربية في 25 عاما.

وافتتح كولن التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة، عندما تقدم حارس أرسنال، دافيد أوسبينا، لقطع هجمة للفريق الألماني، إلا أن الكرة المشتتة وصلت إلى المهاجم الكولومبي، جون كوردوبا، الذي سددها سريعا من مسافة بعيدة، قبل أن يعود مواطنه أوسبينا لمكانه الطبيعي، لتعانق الكرة الشباك.

وقدم أرسنال أداءً ضعيفا في الشوط الأول، وبدا عاجزا عن تهديد مرمى كولن لينتهي الشوط بتقدم الفريق الألماني بهدف نظيف.

وأجرى مدرب أرسنال، أرسين فينغر، تبديلا في بداية الشوط الثاني، حيث دخل البوسنوي سياد كولاسيناتش مكان روب هولدينغ، ليفتتح البديل التهديف لأرسنال في الدقيقة 49، بعد متابعته لكرة مرتدة من الدفاع بقوة في الشباك.

وأحرز التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثاني، في الدقيقة 67، بعد مجهود فردي، حيث تخطى أكثر من لاعب، قبل أن يسدد الكرة في الزاوية العليا اليسرى لمرمى كولن.

وقضى الظهير الأيمن، هيكتور بيليرين، على آمال الفريق الألماني في تعديل النتيجة، بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 82، بعد متابعته لكرة مرتدة من الحارس، إثر تسديدة من مسافة قريبة لوالكوت.