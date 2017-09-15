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رئيس برشلونة يعلن تمديد عقد ميسي حتى 2022

ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة
ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة
15/9/2017

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني عن تمديد التعاقد مع نجم الفريق ليونيل ميسي خمسة أعوام أخرى تنتهي في 2022.

وبدأ جوسيب في استرضاء مشجعي فريقه بهذا الإعلان قائلا إن والد اللاعب هو من وقع على التمديد نيابة عن النجم الأرجنتيني.

وكان برشلونة أعلن في يوليو تموز الماضي أنه مدد تعاقده لأربع سنوات مع هدافه التاريخي ميسي حتى 2021 لكن عدم صدور تأكيد رسمي بعد ذلك أثار قلقا لدى القاعدة الجماهيرية للنادي الكتالوني بالنظر إلى أن الموسم الحالي هو الموسم الأخير في عقد اللاعب الأرجنتيني.

وقال بارتوميو عبر تلفزيون كتالونيا إن الصفقة تمت بالفعل وإن العقد الجديد ينتهي في 2022.

وأضاف "سنلتقط صورة رسمية لميسي وهو يوقع على العقد. لكن لا داعي للتعجل في ذلك. نأمل أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي لكن العقد نفسه وقعه الوالد نياية عن اللاعب إلى جانب العقود الخاصة بمؤسسة ميسي وبحقوق صورة اللاعب".

وأشار بارتوميو "لا ضرورة لتوقيعه (ميسي) على العقد طالما أن والده وقع بالفعل. حاليا هو يلعب حسب العقد الجديد. الذي يستمر حتى 2022".      

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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