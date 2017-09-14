شاهد: مانشستر سيتي يكتسح فينوورد بأربعة أهداف نظيفة

سجل المهاجم سيرغيو أغويرو هدفه الـ 50 في بطولات الأندية الأوربية ليقود مانشستر سيتي لفوز ساحق 4-صفر على فينوورد.

وذلك في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوربا لكرة القدم باستاد دي كاوب (الأربعاء).

وسجل المدافع جون ستونز هدفين بضربتي رأس وأحرز المهاجم البرازيلي غابرييل غيسوس الهدف الآخر لينزل سيتي أثقل هزيمة أوربية ببطل هولندا على ملعبه.

ووصل أغويرو إلى هدفه 50 بعد أن حول تمريرة كايل ووكر العرضية إلى الشباك في بداية سريعة لسيتي الذي هز الشباك ثلاث مرات في أول 25 دقيقة لينهي اللقاء عمليا.

ولم يشكل فينوورد، في مباراته الأولى في دور المجموعات بدوري الأبطال في 15 عاما، خطورة مطلقا على مرمى ايدرسون حارس سيتي الذي تعافى بشكل كاف للمشاركة بعد تلقيه ركلة في الوجه من ساديو ماني لاعب ليفربول خلال فوز فريقه 5-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.