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شاهد: صلاح يهز الشباك وليفربول يسقط في فخ التعادل مع إشبيلية

13/9/2017

عاد نجم كرة القدم المصري الدولي محمد صلاح إلى هز الشباك فيما سقط فريقه ليفربول في فخ التعادل 2 / 2 مع ضيفه أشبيلية الإسباني الأربعاء

في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة  في الدور الأول للبطولة.

ولم يستطع ليفربول اجتياز أزمته بعد الهزيمة الثقيلة صفر / 5 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع وسقط في فخ التعادل مع أشبيلية.

وكان أشبيلية البادئ بالتسجيل عن طريق وسام بن يدر في الدقيقة الخامسة  ورد ليفربول بهدفين سجلهما البرازيلي روبرتو فيرمينو وصلاح في الدقيقتين  21 و37 لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني ، تعادل خواكين كوريا لأشبيلية في الدقيقة 72 . 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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