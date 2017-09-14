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شاهد: رونالدو يقود ريال مدريد لفوز سهل بثلاثية على أبويل

13/9/2017

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين في أول مباراة يبدأها في التشكيلة الأساسية هذا الموسم ليفوز ريال مدريد حامل اللقب 3-صفر على أبويل نيقوسيا (الأربعاء).

وذلك في بداية ناجحة لحملته لنيل لقب دوري أبطال أوربا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي.

ورونالدو موقوف محليا منذ أغسطس آب بسبب دفع حكم لكنه احتاج إلى 12 دقيقة فقط ليعود للتهديف في البطولة التي يتصدر قائمة هدافيها عبر العصور بعدما قابل تمريرة جاريث بيل العرضية في الشباك.

وسدد المهاجم البرتغالي في القائم في بداية الشوط الثاني وبعد لحظات سجل هدفه 109 في دوري الأبطال من ركلة جزاء بعد قرار قاس من الحكم باحتساب لمسة يد ضد الاسباني روبرتو لاجو مدافع أبويل.

وأكمل القائد سيرجيو راموس فوزا متوقعا لمدريد على بطل قبرص بتسديدة خلفية في الدقيقة 61.

وحُرم رونالدو من ركلة جزاء أخرى وثلاثية محتملة من الأهداف بعد اعاقته داخل المنطقة لكن الحكم لم يلتفت لاعتراضاته كما ألغي له هدف قرب النهاية بسبب التسلل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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