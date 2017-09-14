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شاهد: توتنهام يدك شباك دورتموند بثلاثية

13/9/2017

تغلب توتنهام الإنجليزي على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما (الأربعاء) على ملعب "ويمبلي".

وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوربا.

وأحرز أهداف توتنهام كل من هيونج مين سون في الدقيقة (4) وهاري كين (15) و(60) فيما سجل أندريه يارمولنكو هدف دورتموند الوحيد (11).

ودخل توتنهام اللقاء معتمدًا على خطة 5-3-1-1، في نية واضحة للدفاع والاعتماد على المرتدات عن طريق نقل الكرة سريعًا من الخلف إلى الأمام عند امتلاك الكرة.

في المقابل اعتمد دورتموند على خطة 4-2-3-1، مع الاعتماد على كريستيان بوليسيتش وأندريه يارمولنكو كجناحين هجوميين مع بيير أوباميانج في مركز رأس الحربة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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