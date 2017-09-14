باوزا يقود المنتخب السعودي في مونديال 2018

أعلن اتحاد الكرة السعودي الخميس تعاقده مع المدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا لقيادة منتخب السعودية في منافسات كأس العالم المقررة بروسيا العام المقبل.

وأكد اتحاد الكرة السعودي أن نظيره الإماراتي تعاون بشكل كامل بتنازله عن عقد المدرب باوزا لصالح المنتخب السعودي، حيث قاد الأرجنتيني منتخب الإمارات في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم الأخيرة خلفا للمدرب مهدي علي الذي أقيل من منصبه .

وقدم عادل عزت رئيس اتحاد الكرة السعودي شكره وتقديره للاتحاد الإماراتي على تعاونه متطلعا إلى مشاركة فاعلة في النهائيات القادمة .

ويعتبر باوزا الأرجنتيني الثالث في تاريخ المنتخب السعودي، حيث خلف الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي قاد الفريق للصعود لكأس العالم للمرة الأولى منذ 12 عاما.