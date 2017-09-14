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إيسكو يجدد عقده مع الريال بشرط جزائي 700 مليون يورو

إيسكو
إيسكو
14/9/2017

أعلن فريق ريال مدريد الأسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن توصله لاتفاق مع لاعب وسط الملعب إيسكو على تمديد التعاقد بينهما حتى عام 2022.

ولعب إيسكو، الذي سينتهي عقده القديم بنهاية الموسم الحالي، دورا بارزا في استعادة الريال لقب الدوري الأسباني في الموسم الماضي، الذي شهد أيضا احتفاظ الفريق بلقب بطولة دوري أبطال أوربا للعام الثاني على التوالي.

وذكر النادي الملكي في بيان نشره على موقعه الإليكتروني الرسمي "اتفق  ريال مدريد وإيسكو على تمديد عقد اللاعب الذي سيبقى في النادي حتى 30 يونيو /حزيران عام 2022".

وأشارت تقارير إخبارية أسبانية إلى أن العقد الجديد لإيسكو يتضمن شرطا جزائيا بلغت قيمته 700 مليون يورو (9ر830 مليون دولار)، لإغلاق الطريق أمام الفرق التي ترغب في الظفر بخدمات اللاعب.

ويأتي الاتفاق على تمديد التعاقد مع إيسكو بعد يوم واحد فقط من تجديد عقد الظهير الأيسر البرازيلي مارسيللو مع الريال حتى عام 2022 أيضا.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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