شاهد: مان يونايتد يحرز أول ثلاث نقاط على حساب بازل

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، أول انتصاراته في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

، بتغلبه على ضيفه بازل السويسري بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة القارية.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله البلجيكي مروان فيلاني في الدقيقة 35.

وأضاف أبناء البرتغالي جوزيه مورينيو الهدفين الثاني والثالث عن طريق البلجيكي روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد في الدقيقتين 53 و84.

وتصدر مانشستر يونايتد ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط يليه سسكا موسكو، واحتل بنفيكا المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن بازل السويسري المتذيل.