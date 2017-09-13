ريال مدريد يمدد عقد مارسيلو حتى 2022

أعلن ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوربا لكرة القدم (الأربعاء) عن تمديد عقد الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو لمدة عامين إضافيين.

وذلك بعد ساعات من رفض الطعن الذي تقدم به اللاعب ضد قرار إيقافه محليا.

وبات مارسيلو، الذي يخوض الآن موسمه الـ 12 مع ريال، ثاني أطول اللاعبين بقاء في ريال بعد القائد سيرجيو راموس.

وانضم مارسيلو للعملاق الاسباني قادما من فلومينيسي البرازيلي وكان يبلغ من العمر18 عاما وذلك في يناير كانون الثاني 2007. كما أنه أطول لاعب أجنبي بقاء على مدار تاريخ النادي.

وذكر ريال على موقعه على الانترنت أنه وافق على تمديد عقد اللاعب، الذي كان سينتهي في الأساس عام 2020، لمدة عامين إضافيين.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 29 عاما بأربعة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوربا مع مدريد وظل واحدا من أهم لاعبي النادي وأكثرهم اتساقا في المستوى تاركا إرثا يضاهي مواطنه روبرتو كارلوس الذي رحل عن ريال عقب انضمام مارسيلو بقليل بعد أن أمضى 11 موسما حافلا بالألقاب.

وخاض مارسيلو 414 مباراة إجمالا مع ريال ومع الإعلان عن تمديد عقده اليوم فإنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي عدد المباريات التي خاضها روبرتو كارلوس والتي بلغت 527 مباراة وجعلته أكثر لاعب أجنبي يخوض مباريات مع النادي الاسباني.

وطرد مارسيلو خلال تعادل ريال 1-1 على أرضه أمام ليفانتي (السبت) الماضي بسبب ضربه اللاعب منافس.

وسيغيب مارسيلو عن مباراتي الفريق المقبلتين في الدوري أمام ريال سوسيداد وريال بيتيس عقب رفض لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني للعبة الطعن الذي تقدم به ضد قرار إيقافه.

ومارسيلو ضمن تشكيلة ريال التي ستواجه ابويل نيقوسيا القبرصي في دور المجموعات بدوري أبطال أوربا (الأربعاء) في مستهل مساعي الفريق لأن يصبح أول من يفوز باللقب القاري في شكله الحالي لثلاث مرات متتالية.