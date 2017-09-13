بهدفيه في يوفينتوس.. ميسي يحقق 7 أرقام جديدة

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني 7 أرقام بعد تسجليه هدفين في شباك يوفينتوس الإيطالي في المباراة التي انتهت بفوز الكتالوني بثلاثة أهداف دون رد.

وجاءت مباراة برشلونة ويوفنتوس في أولى جولات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

– استطاع ميسي، لأول مرة أن يسجل في مرمى الحارس بوفون بعد 4 مباريات في دوري أبطال أوربا لينهي عقدته مع العملاق الإيطالي.

– وصل ميسي إلى الهدف رقم 54 في دوري الأبطال على ملعب فريقه "كامب نو" ليتساوى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في ريال مدريد كأفضل هداف في دياره.

-حقق ميسي رقمًا قياسيًا بعدما سجل 7 أهداف في آخر 10 مباريات لبرشلونة بجميع البطولات، وهو رقم لم يحققه أي لاعب في الفريق الكتالوني.

– يعد ميسي ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف، في مواسم متتالية بدوري الأبطال، برصيد 13 موسمًا، بعد راؤول غونزاليس عندما كان لاعبًا في ريال مدريد حيث سجل في 15 موسمًا.

– سجل ميسي 30 هدفًا في آخر 22 مباراة له في الكامب نو مع برشلونة في جميع المنافسات.

-سجل ميسي أكثر من 40 هدفًا للنادي والمنتخب للعام التاسع على التوالي.

-بعد تسجيله هدفًا في الدقيقة 69 تبقى لميسي التسجيل في الدقيقتين الأولى والثانية ليكون قد سجل أهدافًا في كل الدقائق الـ 90.