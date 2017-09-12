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شاهد: ميسي يقود برشلونة للفوز بثلاثية نظيفة على يوفنتوس

12/9/2017

استهل فريق برشلونة الإسباني، الثلاثاء، مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بثلاث نقاط ثمينة

وتغلب برشلونة على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.

أنهى الفريق الكتالوني الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 45.

وتوالت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه الضيوف عن تسجيل التعادل، كثف لاعبو النادي الكتالوني من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.

ومع حلول الدقيقة 56 أضاف الكرواتي إيفان راكيديتش الهدف الثاني لبرشلونة، قبل أن يسجل ميسي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 69.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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