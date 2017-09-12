بدء بيع تذاكر مونديال روسيا الخميس المقبل

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء إن عملية بيع تذاكر كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا ستبدأ بعد غد الخميس.

وستباع التذاكر على مرحلتين. سيجري التقدم بالطلبات في المرحلة الأولى خلال الفترة ما بين 14 سبتمبر أيلول و 12 أكتوبر تشرين الأول.

ويمكن للمشجعين طلب تذاكر لمباراة واحدة أو لملعب محدد أو طلب التذاكر الخاصة بمنتخب معين خلال تلك المرحلة وفقا لاختيارهم.

ويمكن التقدم للحصول على التذاكر فقط عبر موقع الفيفا على

الإنترنت. وسيتم إبلاغ أي شخص تقدم بطلب بقبول أو رفض طلبه بحلول يوم 16 نوفمبر تشرين الثاني.

وتنتهي المرحلة الأولى في الفترة ما بين 16 و28 نوفمبر وسيتم فيها تخصيص التذاكر وفقا لقاعدة أسبقية التقدم بطلبات الحجز.

وقالت فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا في بيان "وضعنا نظاما للتذاكر يكفل لجميع المشجعين فرصة للحصول على التذاكر بشكل آمن".

أما المرحلة الثانية للبيع فتم تقسيمها أيضا على فترتين.

الأولى من الخامس من ديسمبر كانون الأول 2017 وحتى 31 يناير كانون الثاني 2018 على أن يتم توزيع حصص التذاكر وفقا لقرعة عشوائية.

وخلال الفترة ما بين 13 مارس آذار وحتى الثالث من أبريل نيسان ستكون التذاكر متاحة بأسبقية الحجز.

كما ستكون هناك "فرصة أخيرة" للشراء في الفترة ما بين 18 أبريل نيسان و15 يوليو تموز حيث موعد المباراة النهائية وستكون وفقا لأسبقية الحجز.

وسيحتاج كافة المشجعين الذين سيحضرون المباريات إلى لتقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية رسمية مجانية وذلك وفقا لطلب السلطات الروسية.

وتتضمن هذه البطاقة بعض المميزات مثل تأشيرة مجانية لدخول روسيا واستخدام وسائل النقل مجانا في أيام المباريات.