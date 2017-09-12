أيقونة الأهلي المصري محمود الخطيب يعلن ترشحه لرئاسة النادي

أعلن محمود الخطيب، أحد أبرز أيقونات الأهلي المصري عبر تاريخه، اليوم الثلاثاء ترشحه لرئاسة النادي في الانتخابات التي ستعقد في وقت لاحق هذا العام.

وقال الخطيب في بيان نشرته وسائل اعلام محلية: "تكليفا من أعضاء وعشاق نادينا العريق واحتراما وتقديرا لمخاوف أعضاء النادي المشروعة على قيم ومبادئ وتقاليد الأهلي… قررت أنا وزملاء لي الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأهلي في الانتخابات التي باتت الزامية بحكم القانون والمقرر الانتهاء منها قبل 30 نوفمبر".

ويعد الخطيب (62 عاما) على نطاق واسع لاعب كرة القدم الأبرز في تاريخ الأهلي الممتد منذ 110 أعوام وكان نائبا سابقا لرئيس مجلس الإدارة. وهو المصري الوحيد الذي نال من قبل جائزة أفضل لاعب افريقي عندما فاز بالحذاء الذهبي في 1983.

وتضم مسيرة الخطيب كلاعب، التي امتدت من 1972 إلى 1988، أهدافا لا تنسى وألقابا محلية وقارية مع الأهلي ومنتخب مصر.

وسجل الخطيب 28 هدفا في 62 مباراة مع مصر وساهم في فوزها بكأس الأمم الافريقية 1986 في ظهوره الدولي الأخير.

والخطيب واحد من مجموعة الصفوة التي تضم ثمانية لاعبين فقط سجلوا أكثر من 100 هدف في الدوري المصري إذ أحرز 109 أهداف وتصدر قائمة الهدافين مرتين في 1977-1978 و1980-1981.

وفاز مع الأهلي بالدوري المصري عشر مرات وبكأس مصر ست مرات وقاده لاحراز لقب كأس افريقيا للأندية الأبطال في 1982 و1987 إضافة لثلاثة ألقاب في كأس افريقيا للأندية أبطال الكأس في 1984 و1985 و1986.

ويتصدر الخطيب قائمة هدافي بطولات الأندية الافريقية إذ سجل 37 هدفا في 50 مباراة ويعد هدفه الأخير ضد أشانتي كوتوكو الغاني في نهائي كأس افريقيا للأندية الأبطال في 1987 الأشهر على الإطلاق.

وبدأ الخطيب مسيرته في مجلس الإدارة أمينا للصندوق من 1996 إلى 2002 قبل أن يشغل منصب نائب الرئيس في الفترة من 2004-2014.

ومن المرجح أن ينافسه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الرئيس الحالي محمود طاهر.