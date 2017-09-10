مانشستر سيتي يسحق ليفربول بخماسية بعد طرد ماني

أحرز البرازيلي جابرييل جيسوس هدفين ليقود مانشستر سيتي لفوز ساحق 5-صفر على ليفربول.

وذلك في استاد الاتحاد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما اضطر الفريق الزائر لخوض أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين (السبت).

وصعد سيتي، ولو بشكل مؤقت على الأقل، إلى صدارة الدوري برصيد عشر نقاط من أربع مباريات وبفارق نقطة واحدة عن جاره مانشستر يونايتد الذي يواجه ستوك سيتي اليوم أيضا.

وتلقى السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 37 بسبب تدخل عنيف ضد إيدرسون حارس سيتي الذي خرج من منطقة الجزاء لإبعاد كرة لكنه تعرض للإصابة وخرج محمولا على محفة.

وكان سيتي متقدما بالفعل 1-صفر قبل هذه اللقطة بفضل هدف من سيرجيو أجويرو لكن الفريق استفاد من الطرد سريعا وأضاف الهدف الثاني بضربة رأس من جيسوس بعد كرة عرضية متقنة من كيفن دي بروين.

وأحرز جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 53 بعد تمريرة من أجويرو ثم أصبحت النتيجة 4 صفر في الدقيقة 77 بواسطة البديل ليروي ساني بعد تعاون مثمر مع بنيامين ميندي.

وأكمل ساني الخماسية في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة بقدمه اليسرى من حوالي 25 مترا.

ورغم أن النقص العددي كان مؤثرا على أداء ليفربول فإن دفاع الفريق ظهر بشكل متواضع وكان من السهل اختراقه.

وكانت لمسات لاعب الوسط البلجيكي دي بروين مبدعة خلف ثنائي الهجوم أجويرو وجيسوس.

ومرر دي بروين كرة متقنة إلى مهاجم الأرجنتين الذي راوغ حارس ليفربول سيمون مينيوليه وسدد في شباكه ليفتتح التسجيل.

وتفوق جناح ليفربول المصري السريع محمد صلاح على نيكولاس أوتامندي مدافع سيتي مرتين لكنه عجز عن إنهاء الهجمتين بتسديدة متقنة أو بتمريرة صحيحة.

وأنقذ مينيوليه مرماه من محاولة للمدافع جون ستونز بعد ركلة ركنية.

وكانت نقطة التحول عندما تعرض ماني للطرد أثناء الارتقاء عاليا لالتقاط الكرة لكنه اصطدم بعنف بالحارس إيدرسون الذي احتاج لثماني دقائق للعلاج بالملعب قبل أن يخرج على محفة وينتقل للمركز الطبي.

وألغى الحكم هدفا بضربة رأس من جيسوس بداعي التسلل بعد تمريرة عرضية من دي بروين لكنهما تعاونا مجددا بنجاح لتصبح النتيجة 2-صفر.

كما ألغى الحكم هدفا لأجويرو في بداية الشوط الثاني لكن اللاعب الأرجنتيني أظهر كرمه عندما انفرد بالحارس مينيوليه بعد تمريرة فرناندينيو وفضل إعطاء الكرة إلى جيسوس ليضيف الهدف الثالث.

وأحرز البديل الألماني ساني آخر هدفين بعد تعاون مع ميندي ثم بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.