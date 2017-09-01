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الكونغو تتعادل مع غانا وتنعش آمال مصر في استعادة الصدارة

غانا التقت جمهورية الكونغو الديمقراطية في الدور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية 2017 (أرشيفية)
غانا التقت جمهورية الكونغو الديمقراطية في الدور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية 2017 (أرشيفية)
1/9/2017

انتعشت آمال منتخب مصر في استعادة صدارة المجموعة الخامسة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا بعد تعادل منافستها الأبرز غانا 1-1 على ملعبها أمام الكونغو (الجمعة).

وخسرت مصر خارج ملعبها 1-صفر أمام أوغندا لتفقد الصدارة لصالح أصحاب الأرض؛ حيث تصدرت أوغندا المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطة واحدة عن مصر.

وظلت غانا في المركز الثالث بنقطتين متفوقة بنقطة واحدة عن الكونغو متذيلة الترتيب.

ويتأهل المنتخب صاحب المركز الأول للمجموعة فقط بشكل مباشر لنهائيات روسيا العام المقبل.

وستستعيد مصر الصدارة في حال فوزها على ضيفتها أوغندا الثلاثاء المقبل في برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الرابعة بينما تلعب غانا في الكونغو في اليوم ذاته.

وأنقذ توماس بارتي غانا من الخسارة بتسجيل هدف التعادل قبل النهاية بخمس دقائق ليعادل هدف التقدم للضيوف الذي أحرزه تييفي بيفوما بعد 18 دقيقة من البداية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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