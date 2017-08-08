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ريال مدريد بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة

8/8/2017

توج ريال مدريد الإسباني بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي

بهدفين مقابل هدف الثلاثاء على ملعب فيليب أرينا في سكوبي عاصمة مقدونيا.

ونجح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الوصول بريال مدريد لمنصة التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي حيث سبق له الفوز بها أعوام 2002 و2014 و2016.

و لم يتذوق الملكي مرارة الهزيمة في نهائي من مباراة واحدة منذ تلقيه لهزيمة من أتلتيكو مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2013.

وكانت مواجهة الثلاثاء هي الحادية عشر في تاريخ المواجهات التي تجمع بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد حيث حقق الريال في خمس مباريات مقابل هزيمتين وأربع تعادلات.

فاز الريال في أول لقاء جمع الفريقين عام 1957 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 3-1، وتعادل الفريقان في الإياب 2-2 ليتأهل النادي الملكي بذلك للنهائي.

أما آخر المواجهات التي جمعت بينهما فكانت عام 2013 عندما التقى الفريقان في دور الـ16 من دوري أبطال أوربا حيث تعادلا في الذهاب بهدف لكل منهما وفاز الريال في الإياب بهدفين لهدف.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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