هولندا تهزم الدنمارك وتفوز ببطولة أوربا للسيدات

هزت فيفيان ميديما الشباك الدنماركية مرتين لتقود هولندا صاحبة الضيافة للفوز 4-2 على الدنمرك لتصبح رابع دولة فقط تفوز بلقب بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات منذ انطلاقها عام 1984.

تقدمت الدنمارك عبر نادية نديم من ركلة جزاء بعد مرور خمس دقائق فقط من المباراة النهائية لكن منتخب هولندا عاد سريعا عندما هزت ميديما الشباك مستفيدة من تمريرة شانيس فان دي ساندن العرضية المتقنة.

ووضعت ليكه مارتينز المنتخب صاحب الضيافة في المقدمة قبل أن تتعادل بيرنيل هاردر للدنمرك قبل نهاية الشوط الأول عندما توغلت من ناحية اليمين وسددت الكرة بقدمها اليسرى في الشباك.

لكن هولندا لم تتوقف وسجلت شيريدا سبيتسه هدفا من ركلة حرة في بداية الشوط الثاني قبل أن تحسم ميديما النتيجة بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 89.