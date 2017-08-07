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مورينيو: سأقاتل من أجل ضم غاريث بيل لمانشستر يونايتد

غاريث بيل ، لاعب ريال مدريد الإسباني
غاريث بيل ، لاعب ريال مدريد الإسباني
7/8/2017

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه "سيتصارع مع مدربين أخرين" في سبيل التعاقد مع الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني.

وتعاقد ريال مدريد مع بيل /28 عاما/ في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 85 مليون جنيه إسترليني في 2013 قادما من صفوف توتنهام.

ويلتقي مانشستر الثلاثاء مع الريال في كأس السوبر الأوروبي.

وقال مورينيو المدرب السابق لريال مدريد "إذا شارك غدا فهي إشارة واضحة على استمراره مع ريال مدريد".

وأضاف "مشاركة بيل في المباراة التي تقام في سكوبي ستعني أنه ضمن خطط المدرب ونادي ريال مدريد، وضمن خططه أيضا وطموحه للبقاء هناك".

وتابع "في تلك الحالة لن أفكر في الأمر، ولكن إذا لم يكن ضمن خطط النادي وإذ صح القول بأن لاعب مثل بيل على أبواب الرحيل فإنني سأحاول أن أكون في انتظاره على الجانب الأخر".

وكان بيل أعرب عن رغبته في البقاء مع ريال مدريد ووقع في أكتوبر/ تشرين أول الماضي عقدا جديدا مع الفريق حتى 2022.

وشارك بيل في 17 مباراة فقط مع ريال مدريد في الموسم الماضي من الدوري الإسباني وتثار تكهنات واسعة منذ فترة بشأن إمكانية عودته للدوري الإنجليزي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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