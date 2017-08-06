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شاهد: أرسنال يهزم تشيلسي بركلات الترجيح ويحرز أول ألقاب الموسم

6/8/2017

توج أرسنال بطل كأس إنجلترا لكرة القدم بلقب درع المجتمع بعد فوزه 4-1 بركلات الترجيح على تشيلسي بطل الدوري عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وتقدم فيكتور موزيس لتشيلسي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني لكن تأثر فريقه بطرد الاسباني بيدرو رودريغيز قبل النهاية بعشر دقائق حيث نجح سياد كولاشيناتس الظهير الأيسر لأرسنال في إدراك التعادل بعد الطرد بدقيقتين فقط.

وأهدر الحارس تيبو كورتوا والفارو موراتا المهاجم الجديد القادم من ريال مدريد محاولتيهما بينما سجل جاري كاهيل ركلة واحدة لتشيلسي.

ونفذ كل من ثيو والكوت وناتشو مونريال واليكس اوكسليد تشامبرلين وأوليفييه جيرو ركلاتهم بنجاح ليفوز أرسنال بأول ألقاب الموسم.

وتم تطبيق النظام الجديد لضربات الترجيح للمرة الأولى في إنجلترا فبدلًا من تناوب لاعبي الفريقين المتنافسين على التسديد بعد كل ضربة، يقضي النظام الجديد بأن يسجل أحد الفريقين الضربة الأولى ثم يسدد الفريق الآخر ضربتين متتاليتين، ويعود الفريق الأول للتسديد مجددًا وهكذا، حتى يكمل كل فريق خمس ضربات.

المصدر : رويترز
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