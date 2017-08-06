الترجي يتغلب على الفيصلي ويحرز لقب البطولة العربية

أضاف فريق الترجي التونسي لقبا جديدا إلى خزينته المليئة بالألقاب والبطولات، وذلك عقب تتويجه بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم المقامة بمصر

بعدما تغلب 3 / 2 على الفيصلي الأردني بعد التمديد في المباراة النهائية للمسابقة اليوم الأحد على ملعب الاسكندرية.

اتسمت المباراة بالهدوء خلال الشوط الأول، الذي ندرت خلاله الفرص التهديفية، لينتهي بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، ارتدى سعد بقير ثوب الإجادة، بعدما أحرز هدفين للترجي في الدقيقتين 47 و54، غير أن الفيصلي رفض الاستسلام للخسارة ليحرز نجماه أكرم الزوي وخليل بن عطية هدفين للفريق الأردني في الدقيقتين 71 و88، وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2 ويحتكم الفريقان لوقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

في الوقت الإضافي، حسم الترجي المباراة لصالحه بعدما سجل شمس الدين الذوادي الهدف الثالث للفريق التونسي في الدقيقة 101.