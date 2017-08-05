مصر تستعد لاستضافة بطولة العالم للطائرة تحت 23 عاما

تكثف مصر استعداداتها لاستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال تحت 23 عاما والتي ستقام داخل الصالات المغطاة باستاد القاهرة الشهر الجاري.

وتعقد البطولة في الفترة من 16 وحتى 26 أغسطس/آب، ويشارك فيها 12 منتخبا تم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وستلعب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب بولندا واليابان والبرازيل وكوبا والمكسيك.

بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الجزائر والأرجنتين والصين وتركيا وروسيا وإيران.

وقال فؤاد عبد السلام، رئيس الاتحاد المصري للطائرة ورئيس اللجنة المنظمة، إن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرازيلي ماركوس ميرندا يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من درجات التركيز لدى الجميع من أجل تحقيق أفضل استعداد ممكن لخوض منافسات البطولة بهدف تحقيق نتائج إيجابية والصعود إلى الأدوار الأخيرة لها.

وأضاف عبد السلام: "نأمل في خوض أكثر من أربع مباريات ودية في الأيام الأخيرة قبل انطلاق البطولة".

وستكون أولى المواجهات الودية لأصحاب الأرض أمام المنتخب التركي، ثم يعقبها مواجهة مع المنتخب الجزائري الذي حل بديلا للمنتخب البولندي نتيجة وصوله متأخرا قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة، بينما ستكون المباراة الودية الختامية لمصر أمام المنتخب الياباني.

وتابع رئيس الاتحاد المصري: "لدينا أهداف نسعى لتحقيقها في مقدمتها تحسين التصنيف العام للمنتخب في هذه المرحلة العمرية؛ حيث إن مصر تحتل المركز العاشر عالميًا حاليًا وهو ما نسعى لتحسينه إلى جانب صنع جيل جديد من اللاعبين قادر على المنافسة وتقديم صورة طيبة عن الكرة الطائرة المصرية".